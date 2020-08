DJ Alemanha/ZEW: Expectativas económicas sobem significativamente em agosto

(DJ Bolsa)-- As expectativas económicas da Alemanha subiram fortemente em agosto depois de caírem ligeiramente em julho, disse o instituto de research económico ZEW esta terça-feira.

O indicador de expectativas económicas subiu para 71,5 pontos em agosto face aos 59,3 pontos de julho, disse o instituto. A leitura está acima da previsão dos economistas de 54,5 pontos de uma sondagem do The Wall Street Journal.