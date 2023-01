DJ Alemanha/ZEW: Outlook económico melhora em janeiro

(DJ Bolsa)-- As expectativas para a economia da Alemanha aumentaram acentuadamente em janeiro devido aos preços de energia mais baixos, diminuindo a inflação e os receios de recessão após um desempenho económico melhor do que o esperado no final do ano.

O instituto de research económico ZEW disse esta terça-feira que o índice de expectativas económicas para a Alemanha subiu para 16,9 pontos em ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.