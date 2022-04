DJ Aliados dos EUA devem libertar cerca de 60M de barris de reservas petrolíferas

PARIS (DJ Bolsa)-- Os aliados dos EUA planeiam libertar cerca de 60 milhões de barris de petróleo adicionais das suas reservas, de acordo com responsáveis com conhecimento do processo, juntando-se à administração Biden no esforço para conter a subida dos preços desde que a Rússia invadiu a Ucrânia.

