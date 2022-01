DJ Aliança Renault, Nissan, Mitsubishi investe EUR23mM em veículos elétricos

(DJ Bolsa)-- As fabricantes automóvel Renault SA, Nissan Motor Co. e Mitsubishi Motors Corp. vão investir 23 mil milhões de euros ($25,85 mil milhões) em eletrificação nos próximos cinco anos.

O investimento faz parte de um plano anunciado pelos parceiros da aliança franco-japonesa esta quinta-feira para aproximar as marcas da indústria dos veículos elétricos.