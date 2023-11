DJ Alibaba: Ações afundam apesar da subida do lucro, receitas trimestrais

(DJ Bolsa)-- As ações da Alibaba Group recuam após a empresa ter registado uma subida do lucro e receitas no segundo trimestre fiscal.

A gigante chinesa do comércio eletrónico registou um lucro de 26,696 milhões de yuans ($3,66 mil milhões), em comparação com um prejuízo de CNY22,467 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.

As receitas subiram 9% para CNY224,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.