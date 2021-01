DJ Alibaba: Cofundador Jack Ma reaparece em público três meses depois

(DJ Bolsa)-- O multimilionário cofundador da Alibaba Group Holding Ltd. Jack Ma fez a primeira aparição pública em quase três meses, através da presença num evento virtual esta quarta-feira, de acordo com uma notícia veiculada nos media chineses.

Porta-vozes da Jack Ma Foundation e da Ant Group Co., a gigante de tecnologia financeira controlada por Ma, confirmaram as notícias.