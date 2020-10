DJ Alibaba forma parceria estratégica com a BMW

(DJ Bolsa)-- A Alibaba Group Holding Ltd. e a BMW Group vão juntar-se para trabalhar na digitalização dos processos operacionais da fabricante de carros alemã na China.

Sob um memorando de entendimento assinado esta segunda-feira, as duas empresas vão formar o primeiro concessionário de vendas online e serviços operacionais entre as marcas de automóveis premium.