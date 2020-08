DJ Alibaba regista subida do lucro no primeiro trimestre fiscal

(DJ Bolsa)-- A Alibaba Group Holding Ltd. disse que o lucro do trimestre de junho subiu com as encomendas online a impulsionarem as vendas da empresa.

A Alibaba, a empresa mais valiosa da China, registou um lucro líquido atribuível aos acionistas de 47,59 mil milhões de yuans ($6,74 mil milhões) no primeiro trimestre fiscal, face a CNY21,25 mil milhões no período homólogo.