DJ Alibaba regista uma das subidas de receita mais fracas desde entrada em bolsa

(DJ Bolsa)-- A empresa chinesa de comércio eletrónico Alibaba Group Holding Ltd. reportou uma das expansões de receita mais fracas desde que entrou em bolsa, o que salienta o peso persistente que a política de Covid-zero de Beijing tem tido sobre o consumo interno e sobre a atividade comercial.

A Alibaba disse esta quinta-feira que a receita do trimestre terminado em setembro aumentou 3% em relação ao mesmo perí...