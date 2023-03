DJ Alibaba vai dividir-se em seis unidades

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A empresa de comércio eletrónico chinesa Alibaba Group Holding Ltd. vai dividir-se em seis unidades que poderão tentar obter financiamento independentemente e entrar em bolsa, disse a firma esta terça-feira.

A empresa anunciou que se vai reorganizar em empresas focadas em inteligência na cloud, serviços locais, logística, media digitais e entretenimento e comércio, cada uma com o seu CEO e ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.