DJ Alibaba vai fornecer serviços digitais às operações da Total na China

(DJ Bolsa)-- A Alibaba Group Holding vai fornecer serviços digitais às operações na China da Total S.A., com a gigante tecnológica chinesa a conseguir o primeiro cliente petrolífero internacional para o seu sistema de operações empresariais.

As duas empresas assinaram um memorando de entendimento para a parceira esta terça-feira, disseram as empresas num comunicado conjunto.