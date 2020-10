DJ Alibaba vai pagar $3,6mM para adquirir participação maioritária na Sun Art Retail

(DJ Bolsa)-- A Alibaba Group Holding Ltd. vai investir cerca de $3,6 mil milhões para adquirir uma participação maioritária na operadora de hipermercados Sun Art Retail Group Ltd., no âmbito dos esforços da tecnológica para ligar as operações do comércio online às lojas físicas.

A Alibaba vai fazer o investimento através da subsidiária Taobao China Holding Ltd., aumentando ...

