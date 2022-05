DJ Allianz assume provisão de $2mM no 1T devido a fundo Structured Alpha

(DJ Bolsa)-- A Allianz SE disse esta quarta-feira que assumiu um encargo com uma provisão de 1,9 mil milhões de euros ($2,0 mil milhões) no primeiro trimestre, depois de ter alcançado mais acordos relativos aos fundos Structured Alpha nos EUA.

A provisão teve um impacto nos resultados trimestrais da empresa de EUR1,6 mil milhões após impostos, resultando num lucro líquido de cerca de EUR600 milhões nos três meses até... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone