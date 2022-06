DJ Allianz deixará de ter posição maioritária das operações da Rússia

(DJ Bolsa)-- A Allianz SE disse esta sexta-feira que chegou a acordo para vender uma participação maioritária nas operações na Rússia, depois de ter decidido reduzir a exposição ao país.

A empresa alemã vai vender uma posição na Interholding LLC, que detém a seguradora russa Zetta Insurance. A Allianz vai manter 49,9%.