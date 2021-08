DJ Allianz: Lucro líquido sobe acentuadamente no segundo trimestre

(DJ Bolsa)-- A Allianz SE mostrou um tom positivo sobre o outlook para este ano, depois de o lucro líquido ter subido de forma significativa no segundo trimestre.

A empresa disse esta sexta-feira que agora prevê um lucro operacional para o ano no patamar superior do intervalo-alvo entre 11 mil milhões de euros e 13 mil milhões de euros ($13,02 mil milhões-$15,38 mil milhões).