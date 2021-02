DJ Allianz: Lucro operacional sobe no quarto trimestre; propõe dividendo estável

(DJ Bolsa)-- A Allianz SE disse esta sexta-feira que o lucro operacional do quarto trimestre aumentou, impulsionado por todos os segmentos, e propôs um dividendo ao nível do ano anterior.

A seguradora alemã disse que o lucro operacional trimestral subiu para 2,98 mil milhões de euros ($3,60 mil milhões), face a EUR2,75 mil milhões no quarto trimestre de 2019.