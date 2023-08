DJ Allianz reitera alvos para 2023 com subida do lucro líquido no segundo trimestre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O lucro líquido da Allianz subiu no segundo trimestre, com a robustez do segmento de propriedades e danos a contrariar o fraco desempenho da gestão de ativos.

O lucro líquido do trimestre foi de 2,34 mil milhões euros ($2,57 mil milhões) face a EUR1,98 mil milhões no período homólogo, disse a seguradora alemã esta quinta-feira.

O lucro operacional cresceu ...