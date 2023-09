DJ Allianz vende participação em negócios na Arábia Saudita

(DJ Bolsa)-- O Allianz Group vai vender uma participação maioritária nos negócios da seguradora na Arábia Saudita à Abu Dhabi National Insurance Company, numa tentativa de agilizar as operações no Médio Oriente.

A seguradora com sede em Munique disse esta quinta-feira que celebrou um acordo vinculativo para vender a participação de 51% na Allianz Saudi Fransi à seguradora com sede nos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.