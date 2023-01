DJ Alphabet vai eliminar 12.000 postos de trabalho

(DJ Bolsa)-- A casa-mãe da Google, a Alphabet Inc., disse que planeia eliminar cerca de 12.000 postos de trabalho, reduzindo a mão-de-obra cerca de 6%, o que representa a maior ronda de despedimentos de sempre na firma.

Os despedimentos vão acontecer em todas as unidades da Alphabet e todas as geografias, disse a empresa. Contudo, algumas áreas, como o recrutamento e projetos fora das áreas estratégicas, serã...