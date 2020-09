DJ Altice USA apresenta proposta de compra da Cogeco por $7,8mM

(DJ Bolsa)--

A Altice USA Inc. apresentou uma oferta para a compra da Cogeco Inc. e da Cogeco Communications Inc. por cerca de 10,3 mil milhões de dólares canadianos ($7,8 mil milhões) em dinheiro, uma aquisição que permitiria à Altice deter a nona maior operadora por cabo dos EUA, a Atlantic Broadband.