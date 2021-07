DJ Amazon, Apple investigadas em Espanha por práticas anticoncorrenciais

(DJ Bolsa)-- A autoridade de concorrência espanhola está a investigar possíveis práticas anticoncorrenciais das gigantes de tecnologia Amazon.com Inc. e Apple Inc. nas vendas online de produtos eletrónicos e serviços de marketing para outros retalhistas, aumentando a vaga de investigações contra empresas de tecnologia norte-americanas na Europa.

A CNMC de Espanha disse na quinta-feira que iniciou processos disciplinares contra ...

