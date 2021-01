DJ Amazon, Berkshire Hathaway e JPMorgan encerram projeto na área da saúde

(DJ Bolsa)-- Um projeto ambicioso na área da saúde lançado por três das maiores e mais conhecidas empresas norte-americanas -- a Amazon.com Inc., a Berkshire Hathaway Inc. e o JPMorgan Chase & Co. -- vai encerrar dois anos depois da sua fundação, disseram as empresas esta segunda-feira.

A Haven Health, uma ideia inicial do CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, tinha como objetivo reduzir os custos dos cuidados de saú... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone