DJ Amazon: CEO da divisão de consumo vai reformar-se em 2021

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com Inc. disse que Jeffrey Wilke, CEO da divisão mundial de consumo, vai reformar-se no primeiro trimestre de 2021.

Dave Clark, o vice-presidente sénior das operações da empresa a nível mundial, vai suceder Wilke, disse a empresa. Clark chegou à empresa em 1999 e trabalha no cargo atual desde janeiro de 2013.

-Por Dave Sebastian (dave.sebastian@wsj.com)