DJ Amazon chega a acordo com a UE, evita multas

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com Inc. chegou a acordo com a União Europeia sobre dois casos por práticas anticoncorrenciais sobre o tratamento de vendedores terceiros nas suas plataformas.

A retalhista online norte-americana não vai pagar multas no âmbito do acordo para arquivar os processos, algo que propôs inicialmente em julho, mas será forçada a cumprir alguns compromissos para mudar certas práticas de negó... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.