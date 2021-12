DJ Amazon chega a acordo federal que permite organização laboral

(DJ Bolsa)-- AAmazon.com Inc. chegou a acordo com o National Labor Relations Board para tornar mais fácil para os seus funcionários se organizem no trabalho, um passo que surge numa altura em que os trabalhadores da empresa em algumas áreas continuam a pressionar para a sindicalização.

No âmbito do acordo, que foi aprovado por ambas as partes na quarta-feira, a Amazon vai notificar os funcionários atuais e antigos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone