DJ Amazon chega a acordo para compra da startup de podcasts Wondery

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com Inc. disse que chegou a acordo para a compra da produtora de podcasts Wondery, a mais recente aposta da gigante do comercio eletrónico para aumentar a oferta no áudio.

A Amazon não revelou o valor da compra. O Wall Street Journal tinha avançado anteriormente que as negociações avaliavam a Wondery em mais de $300 milhões.