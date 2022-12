DJ Amazon chega a acordo sobre práticas anticoncorrenciais na UE - media

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com evitou multas no valor de milhares de milhões de dólares ao chegar a acordo para fazer algumas alterações nas suas práticas de negócio com os reguladores da UE, avançou o The New York Times, citando fontes anónimas.

-- O acordo, que deve ser anunciado a 20 de dezembro, exige que a Amazon ceda aos concorrentes um acesso igualitário ao valioso espaço no seu site, de acordo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.