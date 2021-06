DJ Amazon: Compra da MGM será revista pela Comissão Federal do Comércio dos EUA

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A Comissão Federal do Comércio dos EUA, ou FTC, dos EUA será a agência que vai rever a proposta de aquisição do estúdio de Hollywood MGM pela Amazon.com Inc., de acordo com fontes próximas do assunto, numa altura em que a comissão passou a ser liderada por uma pessoa que tem sido crítica da expansão da gigante online.

