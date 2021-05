DJ Amazon compra estúdio de Hollywood MGM por $8,45 mil milhões

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com Inc. chegou a acordo para a compra do estúdio de Hollywood MGM Holdings por $8,45 mil milhões, incluindo dívida, uma operação que transforma o estúdio fundado na era do cinema mudo num ativo de streaming da empresa de comércio eletrónico.

O acordo sinaliza que a Amazon está a renovar o interesse pelo entretenimento e a aproveitar a oportunidade para subir na categoria.