DJ Amazon conclui compra de concorrente da Shopify

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com Inc. disse que adquiriu a empresa australiana de comércio eletrónico Selz, um acordo que revela um foco cada vez maior no rápido crescimento da rival Shopify Inc.

Os termos do acordo não foram divulgados. Uma porta-voz da Amazon disse que o negócio, que a Selz anunciou no seu site há cerca de um mês, foi concluído e nada vai mudar para os comerciantes ou clientes da Selz.