DJ Amazon confirma despedimentos que poderão atingir 10.000 funcionários

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com Inc. confirmou que vai despedir funcionários nas áreas corporativas, numa rara vaga de cortes na gigante tecnológica, que tem registado um crescimento consistente ao longo da sua história.

A empresa disse esta quarta-feira que vai despedir trabalhadores com o objetivo de cortar custos. A Amazon pode cortar cerca de 10.000 empregos, incluindo nas divisões de retalho, dispositivos e recursos humanos,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.