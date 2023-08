DJ Amazon corta dezenas de marcas próprias em redução de custos

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com está a cortar dezenas de marcas próprias no âmbito de uma redução significativa das operações de rótulo próprio à medida que tenta combater o escrutínio dos reguladores e acumular lucros.

A empresa decidiu no último ano eliminar 27 das suas 30 marcas de vestuário, como a Lark & Ro, Daily Ritual e Goodthreads, de acordo com fontes próximas do assunto.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.