DJ Amazon: Despedimentos vão afetar mais de 17.000 empregados

(DJ Bolsa)-- A vaga de despedimentos anunciada pela Amazon.com Inc. há dois meses vai afetar mais de 17.000 funcionários, de acordo com fontes próximas do assunto, o maior corte entre o setor das grandes empresas de tecnologia nos últimos 12 meses.

A empresa com sede em Seattle disse em novembro que ia avançar com corte na sua massa laboral, concentrados sobretudo nas unidades de dispositivos, recrutamento e operaç...