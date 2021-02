DJ Amazon deve registar vendas recorde; compras online sobem com pandemia

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com Inc. deve fechar o ano de 2020 com um desempenho recorde em termos de vendas trimestrais graças ao aumento das compras online, devido ao impacto da pandemia.

Wall Street prevê que a retalhista reporte vendas trimestrais de mais de $100 mil milhões pela primeira vez. A Amazon apresenta resultados após o fecho do mercado esta terça-feira.