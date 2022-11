DJ Amazon e outras empresas alertam para abrandamento da economia

(DJ Bolsa)-- As perspetivas para o setor tecnológico deterioraram-se fortemente na quinta-feira, com a Amazon.com Inc. a anunciar um congelamento das contratações para a área corporate, e a Lyft Inc. e a empresa de pagamentos Stripe Inc. a anunciarem ambas despedimentos.

O conjunto de más notícias para o setor surge depois de a Reserva Federal dos EUA ter voltado a subir as taxas de juro para combater a inflaç...