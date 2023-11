DJ Amazon: Executivos discutiram como empresa prejudicava vendedores, diz FTC

(DJ Bolsa)-- Os executivos da Amazon.com discutiram como as suas políticas de preços tinham um "efeito punitivo" nos vendedores, de acordo com documentos internos citados em novos excertos divulgados do processo monopolista da Comissão Federal do Comércio dos EUA, ou FTC, contra a empresa.

A FTC também refere que a Amazon aumentou deliberadamente o número de anúncios irrelevantes no seu site para impulsionar ...