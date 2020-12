DJ Amazon inicia 26 projetos de energia solar e eólica

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com Inc. disse que iniciou 26 projetos de energia eólica e solar, totalizando 3,4 gigawatts de capacidade de produção de eletricidade.

A gigante de comércio eletrónico disse esta quinta-feira que os projetos vão fornecer energia renovável aos escritórios da empresa, centros de distribuição e centros de dados da Amazon Web Services.