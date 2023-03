DJ Amazon interrompe construção de segunda sede em Washington DC

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com Inc. parou a construção de um enorme complexo empresarial perto de Washington, DC, que chama de segunda sede, depois de a mais recente pressão sobre o setor de tecnologia ter atingido um projeto que há apenas há alguns anos simbolizava expansão do setor.

A empresa com sede em Seattle disse esta sexta-feira que vai adiar temporariamente o início da segunda fase do desenvolvimento do projeto de Arlington, Virgí...