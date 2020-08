DJ Amazon lança pulseira que rastreia saúde dos utilizadores

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com Inc. lançou a Amazon Halo Band, uma pulseira que rastreia a saúde e o bem-estar, concorrendo com os produtos da Apple Inc. e da Fitbit Inc.

A pulseira rastreia a percentagem de massa gorda e monitoriza a atividade e o sono dos utilizadores, disse a Amazon esta quinta-feira. O produto está disponível para pré-venda nos EUA a partir desta quinta-feira.