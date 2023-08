DJ Amazon: Lucro quase duplica no segundo trimestre

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com divulgou um lucro trimestral acima das expectativas. Os lucros da empresa de Seattle quase duplicaram as estimativas dos analistas, impulsionados pela resiliência do principal segmento de comércio eletrónico para consumidores, que afundou no vermelho no ano passado na ressaca da pandemia.

A Amazon.com reportou um lucro de $6,75 mil milhões no segundo trimestre. As receitas do segundo trimestre aumentaram ...