DJ Amazon negoceia oferta de comunicações móveis a membros do Prime nos EUA - media

(DJ Bolsa)-- A Amazon está em conversações com operadoras móveis para oferecer um plano de comunicações móveis de baixo custo ou até gratuito nos EUA aos assinantes do serviço Prime, de acordo com a Bloomberg, citando fontes anónimas.

-- A empresa tem estado a negociar com a Verizon, T-Mobile US e Dish Network para obter os preços grossistas mais baixos possíveis, com o objetivo de disponibilizar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.