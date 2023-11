DJ Amazon, Nvidia expandem colaboração na cloud

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com e a Nvidia disseram que estão a expandir a sua colaboração estratégica para construírem a próxima geração de infraestruturas e serviços de inteligência artificial generativa.

No âmbito do pacto expandido, a Amazon Web Services vai incluir a Nvidia DGX Cloud, a sua plataforma para treinar a IA como um serviço, e ambas as empresas vão continuar a trabalhar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.