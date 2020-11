DJ Amazon passa a disponibilizar serviços de farmácia nos EUA

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com Inc. disse esta terça-feira que vai lançar dois novos serviços farmacêuticos nos EUA para entregar medicamentos com receita médica aos clientes.

A empresa disse que a Amazon Pharmacy, uma nova loja do seu site, permite que os seus clientes completem uma transação farmacêutica na totalidade através da Amazon App. Os clientes irão usar um perfil farmacêutico seguro,...

