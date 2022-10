DJ Amazon passa a lucro no terceiro trimestre

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com Inc. voltou aos lucros no terceiro trimestre, mesmo com os receios de inflação e recessão a abalarem a confiança dos consumidores.

A empresa disse na quinta-feira que as vendas no terceiro trimestre aumentaram 15% em relação ao ano anterior para $127,1 mil milhões, enquanto o lucro líquido foi de $2,9 mil milhões -- o primeiro lucro trimestral em 2022, embora ainda com uma ...