DJ Amazon pretende despedir 10.000 funcionários - media

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com Inc. pretende demitir cerca de 10.000 colaboradores a partir desta semana, disse o New York Times, citando fontes próximas do processo.

-- Os cortes vão concentrar-se sobretudo na organização de dispositivos da Amazon, incluindo a assistente de voz Alexa, bem como a divisão de retalho e recursos humanos, disse a notícia.

-- O Wall Street Journal disse na quinta-feira ...