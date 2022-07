DJ Amazon propõe acordo para arquivar queixas da UE sobre dados de vendedores

BRUXELAS (DJ Bolsa)-- A Amazon.com Inc. propôs concessões para arquivar queixas de concorrência contra a empresa na União Europeia, um sinal de que as grandes tecnológicas estão a mudar de estratégia depois de o bloco ter aprovado uma nova lei de concorrência para o setor digital.

A retalhista online prometeu não usar dados confidenciais sobre os vendedores no seu marketplace depois de a UE ter acusado ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

