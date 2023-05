DJ Amazon reestrutura rede para tornar entregas mais rápidas, menos caras

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com reestruturou a sua vasta rede de entregas para reduzir os locais por onde as encomendas circulam nos EUA, num esforço para que as entregas cheguem mais rápido aos clientes e para melhorar a rentabilidade.

A reestruturação da empresa reduziu os tempos de entrega, transformou a gestão de inventário e alterou os resultados de pesquisa que os clientes veem no website de comércio digital, de acordo com executivos,...