DJ Amazon: Reliance Industries oferece posição em unidade por $20 mil milhões -media

(DJ Bolsa)-- A Reliance Industries Ltd. propôs à Amazon.com Inc. a cedência de uma participação de cerca de $20 mil milhões na unidade de retalho do grupo indiano, disse a Bloomberg, citando uma fonte não identificada.

- O conglomerado indiano pode vender uma participação de até 40% na Reliance Retail Ventures Ltd. à Amazon, de acordo com a notícia.