DJ Amazon: Trabalhadores de Nova Iorque formam primeiro sindicato da empresa

(DJ Bolsa)-- Os trabalhadores de uma infraestrutura da Amazon.com Inc. em Nova Iorque votaram a favor da criação do primeiro sindicato da gigante tecnológica nos EUA, dando uma grande vitória aos ativistas laborais que há muito tempo tentavam trazer representação para o segundo maior empregador privado dos EUA.

