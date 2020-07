DJ Amazon vai abrir novo centro de distribuição no Texas

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com Inc. disse esta quarta-feira que planeia abrir um novo centro de distribuição em Pflugerville, no estado norte-americano do Texas.

A empresa disse que o centro, que deverá ser lançado em 2021, vai criar 1.000 novos empregos a tempo inteiro com benefícios abrangentes a partir do primeiro dia.

- Por Chris Wack (chris.wack@wsj.com)